Автор законопроекту про РРО та кешбек Пидласа раніше сама брала участь в схемах, за якими тепер декларує боротьбу, — Південця

Одна з авторів законопроектів про РРО та кешбек Роксолана Пидласа в минулому поєднувала діяльність ФОПа 3 групи з роботою в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народний депутат від фракції ЄС Ніна Південця.

Судячи з декларації пані Пидласой, в 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. На сайті Мерт зазначено, що радником міністра вона була призначена в грудні 2017 року.

Який же підприємницької дияльнистью паралельно займався цей чоловік? З урахуванням її функцій в Мерт — висвітлення позиції міністерства при спілкуванні з представниками ЗМІ і на публічних заходах — здогадатися не складно. За КВЕД 63 це «Надання інформаційних послуг», дозволено тільки для платників єдиного податку третьої групи.

Фактично в 2018 році пані Пидласа була і ФОПОм, і працівником міністерства», — пише Південця.

При цьому нардеп зазначає, що законом це не заборонено, оскільки працівників патронатних служб, до яких належать радники міністрів, вивели з-під дії Закону України «Про державну службу» ще в 2016 році. Тобто всі обмеження, які поширюються на державних службовців, у тому числі зайняття підприємницькою діяльністю, чи таких працівників не стосуються.

А от моральна сторона справи викликає питання, вважає Південця.

«Один з них — щодо цікавою зв’язку між роботою на користь розробників ПЗ для касових апаратів і законотворчою діяльністю народного депутата — вже озвучив мій колега Борислав Береза.

Інше: як можна було, незважаючи на цей факт, декларувати намір подолання схеми, учасником якої була сама?Не долати, оскільки обидва закони спрямовані не на руйнування таких схем, а на усунення з шляху великого бізнесу дрібних підприємців з допомогою фіскалізації останніх, а саме декларувати намір!», — зазначає депутат.

На думку Южаниной, брати гроші від структури, яка розробляє РРО, «нехай навіть брати гроші у минулому — це конфлікт інтересів».

«Влада почала шукати сплату податків не з того кінця — краще зробити все можливе, щоб великі платники податків не залишали країну, а наближені до влади олігархи не отримували пільг», — підкреслила нардеп.