В Сети смеются с голливудского актера, который «потерял» штаны во время телешоу

Это было неожиданно

Как стало известно, голливудский актер, который известен всем по многим фильмах, на днях ошарашил своих поклонников неожиданной выходкой

Так, известный актер Голливуда Алек Болдуин, которому недавно исполнилось 61 год, просто довел до истерики своих поклонников эпатажной выходкой. Во время прямого эфира он просто решил снять свои штаны. Такого поворота событий не ожидал даже сам ведущий, который ринулся прикрывать фотографией причинное место актера.

Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где Алек Болдуин был приглашенным гостем. Причиной такого поступка стало то, что актер решил продемонстрировать то, насколько он похудел. Он неожиданно встал с дивана и спустил свои штаны, чем вызвал хохот в зале.

“Смотри, как я похудел! Готов? Ни одного лишнего килограмма. Штаны мне больше не подходят”, – рассказал Алек Болдуин.

От неожиданной выходки актера Джимми Фэллон аж вскочил со своего кресла. После того, как он попытался прикрыть причинное место актера и нижнее белье фотографией, он решил немного разрядить обстановку шуткой. Потому зрители, которые присутствовали в студии, явно не ожидали такого поворота событий и были минимум обескуражены.

“Да, Алек, мы все заметили, как ты похудел. Все триста миллионов человек это заметили сейчас, уверяю тебя”, – с юмором добавил он.

Стоит отметить, что Алек Болдуин является довольно популярным актером в Голливуде, который принял участие в схемках десятков картин. Наиболее известными его работами являются “Присяжная”, “Прелюдия к поцелую”, “Перл-Харбор”, “30 потрясений”, “Жасмин”.