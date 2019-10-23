Вернулась в Украину церковно-славянская рукопись из библиотеки Ярослава Мудрого (фото)

Мы вернули память о Реймском Евангелие в Украину в виде факсимиле, заявила генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская и анонсировала презентацию издания священной книги. Передает корреспондент “ЗОРЯНОГО”.

По ее словам, это уникальная памятка периода Киевской Руси – древнейшая отечественная книга из библиотеки Ярослава Мудрого, которую привезла во Францию киевская княжна Анна Ярославна.

«Еще в 2016 году мы обратились в библиотеку г. Реймс во Франции с просьбой предоставить священную книгу и показать ее в Украине. К сожалению, нам отказали из-за того, что на предыдущей выставке с ней не очень хорошо обходились и сегодня доступ к Рейнскому Евангелие есть только у одного человека.

Поэтому мы решили вернуть память в украинский культурный фонд в виде факсимиле», – объясняет генеральный директор Национального заповедника.

ФОТО: Венский охтоих

Так возникла идея факсимильного издания рукописей, находящихся за пределами Украины, добавила она.

«К этому Евангелию причастны много народностей средневековой Руси, Чехии, Франции и очень важно то, что эта память восстанавливается и в том числе благодаря проекту полного факсимильного издания уникального кириллично-глаголичного рукописного Реймского Евангелия», – подчеркнула Н. Куковальская.

ФОТО: Вернулась в Украину церковно-славянская рукопись из библиотеки Ярослава Мудрого

Такой проект важен для изучения прошлого, поскольку украинских рукописей по всему миру очень много, подтверждает директор по научной работе Национального заповедника София Киевская Вячеслав Корниенко.

«В этом году в рамках проекта мы издаем факсимиле Реймского Евангелия (оригинал хранится в г. Реймс) и Венского Октоиха (оригинал находится в Вене). С начала 20 ст. нигде не публиковалось полное факсимильное издание Реймского Евангелие, поэтому его издание станет знаковым событием в истории Украины.

Его кирилличная часть датирована 11 ст., а тот, кто переписывал рукопись, создал церковнославянский язык в украинской редакции на территории Киева», – рассказывает директор по научной работе.

Издание включает две части: непосредственно факсимиле рукописи (96 стр., – ред.), а также исследования, в которых ученые изучали язык текста, оформление и историю книги, перечисляет В. Корниенко.

Научный работник уверен, такой формат позволит еще больше углубиться в историю не только научным исследователям, но всем интересующимся своей историей и языком украинской средневековой рукописной книги.

«Во времена Киевской Руси было написано множество рукописей, но к сожалению, сохранился всего 1% книжного наследия того периода, и они находятся в разных музеях мира. Их дарили в качестве свадебных подарков, забирали с собой завоеватели или презентовали в качестве ценного подарка.

Именно поэтому каждая восстановленная рукопись является важным историческим источником и шедевром украинской средневековой культуры. Целью нашего проекта является возвращение древних рукописей и манускриптов, созданных на территории современной Украины в виде факсимильных копий», – поделился мнением научный директор Национального заповедника.