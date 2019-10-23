Тина Кароль показала фото со съемок нового клипа

В сети появилось эффектное фото Тины Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль показала интересное фото — на нем артистка запечетлена в весьма эффектном наряде – ее женственный и откровенный лик пришелся многим поклонникам по вкусу. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикацию.

Так в сети певица показала фото на котором она вся в блестках, пронозительный взгляд прямо в объектив камеры – просто завораживает поклонников. Артистка анонсировала выход нового клипа под названием

Поклонники отметили, что очень ждут премьеры и рассыпались в комплиментах Тине Кароль, кто-то подшучивает:

«Очень ждем!»

«Невероятно»

«Тина, Вы тоже превратились в феечку?»

«Посвящение прошла»

Напомним, ранее на онлайн-бэкстейдже «Танцях з зірками» популярная певица Тина Кароль откровенно флиртовала с актером и – ведущим «Завтрак. Выходной.» Александром Поповым. Видео самых «нежных» моментов практически бессловесного общения знаменитостей выложили в соцсети:

«Химия? Химия! Просто посмотрите на эти взгляды в конце», — пишет автор и добавляет, что просто невозможно налюбоваться этими голубками.

17 секунд милоты на видео привели поклонников в восторг, все пишут о явной симпатии между артистами, а как Тина Кароль «стреляла глазками», дабы очаровать известного красавце – вообще говорить нечего – все понятно без слов:

«Это разрыв»