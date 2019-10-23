Медики з’ясували, що люди з першою групою крові набагато частіше отримують важкі травми, несумісні з життям

Японські вчені виявили зв’язок між групою крові і ризиком передчасної смерті від важких травм.

Про це повідомили співробітники лікарні при Медичному і стоматологічному університеті Токіо.

Зазначається, що після тривалого спостереження за пацієнтами, медики з’ясували, що люди з першою групою крові набагато частіше отримують важкі травми, несумісні з життям.

«Ми з’ясували, що серед пацієнтів з важкими травмами, які вимагають довгострокового відновлення, смертність людей з першою групою крові дорівнює 28%, тоді як інших груп – тільки 11%», – пояснюють дослідники.