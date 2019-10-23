Суд вирішив, що Roshen має доплатити 23 мільйони в бюджет Борисполя за будівництво фабрики

Господарський суд Київської області зобов’язаннями язав «Бісквітний комплекс Roshen» доплатити 23,19 мільйона гривень у бюджет Борисполя за будівництво фабрики, територію під яку було отримано на позаконкурсних умовах.

Про це йдеться в рішенні суду.

Повідомляється, що суд визнав чинною догоду між містом і компанією, відповідно до якої пайовий внесок має складати 10% від кошторису будівництва комплексу, який склав 667,31 мільйона гривень. Однак «Бісквітний комплекс Roshen» заплативши лише 30 мільйонів зі всієї суми.

Суд зобов’язаннями язав компанію сплатити 23193,6228 гривні, з попередньо боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій.

Зазначається, що у 2016 році журналісти програми «Схеми» розповідали, що «Бісквітний комплекс Roshen» отримала 7,5 гектара у Борисполі на позаконкурсних умовах — без конкурентів і земельного аукціону.

За даними журналістів, мер Борисполя на етапах погодження надання землі під комплекс змінював свою позицію щодо можливого розміру пайового внеску Roshen у бюджет міста. У 2015 році він заявляв, що корпорація заплатити місту 130 мільйонів гривень (10% від тоді анонсованої тоді вартості проєкту в 1,3 мільярда). Через рік він погодився на 30 мільйонів від Roshen, тобто на суму, вчетверо нижчу.

Кошторис бісквітного комплексу не склав 1,3 мільярда, а 667,3 мільйона гривень. Відповідно до додаткової угоди між містом і корпорацією, розмір пайового внеску мав скласти 10%, тобто понад 60 мільйонів гривень.