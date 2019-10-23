Заступники міністра фінансів заробили за вересень більше, ніж сама Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова заробила за вересень 36,4 тисяч гривень, в той час як її заступники отримали зарплату у розмірі 57 тисяч, 60 і 64 тисяч гривень.

Про це повідомляють УНН з посиланням на відповідь міністерства фінансів.

Сума, нарахована Маркарової у вересні, склала 36 384 гривні, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час – 16 000 гривень, надбавки – 20 320 гривень, індексація – 64 гривні.

Зарплата заступників міністра Юрія Гелетия склала 57 050 гривень, Юрія Джигиря – 61 724 гривні, Геннадія Пліса – 17 466 гривень, Василя Шкуракова – 64 524 гривні.