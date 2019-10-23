«Не зрозумів гумору»: Гончарук розповів про реакцію Зеленського на пісню «Кварталу» про будинку Гонтарєвої

Олексій Гончарук розповів у ході брифінгу, організованого в українській столиці, як відреагував Володимир Зеленський на скандальну пісню про згорілому будинку Валерії Гонтарєвої, що прозвучала у шоу «Вечірній квартал».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами глави уряду, президент не зрозумів гумору колишніх колег, які вирішили висміяти пожежа.

Олексій Гончарук повідомив, що президент теж відреагував на пісню про підпал Валерії Гонтарєвої, виконану у шоу «Вечірній квартал» Євгеном Кошовим і хором імені григорія Верьовки. Прем’єр-міністр зазначив, що Володимир Зеленський не зрозумів гумору своїх колишніх колег, які вирішили висміяти пожежа. Гончарук запевнив, що сам бачив реакцію глави держави. За його словами, президент відреагував правильно, по-людськи.

Глава уряду додав, що згорілого у людини вдома радіти не можна, і сам Зеленський з цього номера точно не сміявся. Більше того — президент, як гарант Конституції, робить все можливе, в тому числі, і працюючи з правоохоронними органами, щоб розібратися з підпалом будинку колишньої глави Національного банку. Тому прив’язувати цю скандальну пісню до позиції самого Володимира Зеленського точно не варто.