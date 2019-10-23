Чіпав за інтимні місця: в Києві чоловік поглумився над дівчинкою в під’їзді

У Подільському районі Києва за адресою вулиця Краснопільська, 2б правоохоронці зафіксували черговий факт розбещення неповнолітніх. До дев’ятирічної дівчинки приставав чоловік.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 17:55 22 жовтня.

Як з’ясували поліцейські, дев’ятирічна дівчинка йшла додому. В цей час за нею попрямував чоловік, який пройшов з нею до парадного, де вона живе.

Коли дитина і чоловік зайшли в будівлю, то він почав чіпати дівчинку за інтимні місця і пропонував їй зробити те ж саме. Після події чоловік покинув місце події і зник в невідомому напрямку. Для з’ясування деталей того, що сталося і опису підозрюваного було направлено слідчо-оперативну групу.