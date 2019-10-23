У Києві з другого поверху торгового центру впала дитина

В Києві за адресою вулиця Маршала Малиновського, 12а стався нещасний випадок. У торговому центрі «Метрополіс» з висоти впав восьмирічний хлопчик. Його госпіталізували в лікарню. Про це повідомляє Інформатор

Все сталося 22 жовтня близько 16:30.

Як стало відомо, жінка зі своїм восьмирічним сином була в торговому центрі «Метрополіс». У якийсь момент дитина впала з висоти другого поверху. Для надання допомоги очевидці викликали медиків.

На щастя, потерпілий залишився живим. Дитину з травмами госпіталізували в Охматдит. Подробиці інциденту встановлюються.