У Британії знайшли вантажівку з 39 трупами: серед загиблих – дитина

Тридцять дев’ять людських тіл було знайдено в контейнері вантажівки в графстві Ессекс. Про це повідомили в середу в поліції The Independent.

Виявлення 38 дорослих і одного підлітка було зроблено в Тарроку. Поліція повідомила, що вважає, що вантажівка прибула з Болгарії.

Поліція Ессекса повідомила, що почала розслідування вбивства після того, як її співробітники були викликані в промислову зону рано вранці в середу.

“Це трагічний інцидент, в якому загинула велика кількість людей. В даний час ми проводимо розслідування, щоб встановити, що сталося. Ми знаходимося в процесі ідентифікації жертв, проте я очікую, що це може зайняти багато часу. Ми вважаємо, що вантажівка прибула з Болгарії в Холіхед в суботу 19 жовтня, і тісно співпрацюємо з нашими партнерами в розслідуванні. Ми заарештували водія вантажівки в зв’язку з цим інцидентом, він залишається під вартою в поліції, поки триває розслідування”, – заявив в середу старший суперінтендант Ендрю Марінер.

Промислова зона, де виявили тіла, була закрита для сторонніх.