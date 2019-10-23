Київ вже тиждень задихається від дивного «туману», а влада вперто мовчить

Вже який день поспіль столичний повітря повільно вбиває наші органи дихання. І все це ми можемо спостерігати, буквально, в прямому ефірі. Ну щоб цікавіше було.

Про це пише сьогодні у ФБ політолог Михайло Подоляк.

З 15-го жовтня «індекс якості повітря» у багатьох київських районах наближався до критичних показників. За рахунок найнебезпечнішої дрібнодисперсного пилу. У який те момент київські показники взагалі вийшли на чемпіонський рівень і обійшли навіть легендарні вічний зміг в Пекіні…

Коротше, наш «туман» став занадто явним і викликає сильне подразнення. В прямому і переносному сенсах. Здавалося б, потрібні читання відповіді, відверта розмова з власними громадянами, рекомендації)…

… Але це ж сучасна Україна. Тут все працює зовсім інакше. І коли виникає реальна проблема, яку професійно і прямо зараз треба вирішувати, нікого з «уповноважених решальщиков» і близько немає. А тому поряд зі смогом, який вже день над столицею стоїть наполеглива, категорична, навмисна «чиновницька тиша».

Хлопці не просто в рот води набрали. Вони ще й язики свої, рясно змастивши клейкою рідиною, засунули у відоме місце і тихенько поховалися по кабінетах.

Ось так у нас завжди. Коли треба погомоніти ні про що, солоденько поговорити про себе і свої «успіхи», роздути яку/то відверту нісенітницю — так черга стоїть перед пухнастим мікрофоном. По всім телеканалам розкладені тонни балакучого сміття, нескінченно коментуючого і дає нам офігенний поради…

Коли ж потрібні конкретні пояснення — що, чому, причини, звідки — то нікому. Тиша. Саме по собі розсмокчеться. А не розсмокчеться, так і бог з ним. Головне, ні за співвіднести відповідати і нічого не робити…

… Тому і в нас немає ефективної системи управління. Ні на регіональному, ні на галузевих рівнях. Є тільки банальні злодійські вертикалі. Тому що всі сидять в кустарях і ніхто нічого не знає…

Через кілька «туманних» днів стало відомо, що повітря насичене не тільки дрібнодисперсного пилом, але й надзвичайною концентрацією чадного газу, яка характерна для великих промислових агломерацій. Дихати — особливо дітям — реально стало набагато важче.

І тут на рядові конференції виходять якісь «великі фахівці» з легендарної кличківській КМДА (з управлінь цивільного захисту та екології) і нудними голосами всерйоз говорять — «хлопці, це всього лише повітряна інверсія, яка називається туман».

Ага точно. Банальний туман. А всі навколо ідіоти…

Так ось. Ми саме такі. Самі собі завжди і обов’язково брешемо. Сидимо в очевидному для всіх, вибачте, лайно, але потім виходить той, хто на цьому лайні отримує відмінні штатні оклади і відверто бреше.

Це і є наша управлінська вертикаль. Мовчить, мычащая, обов’язково врущая.

І до речі, нічого поки не змінюється. Той самий боягузливий стиль, то ж засовывание голів у глибокі піщані ями. І якщо б не суспільний тиск, так і взагалі тиша. Тому що колись. Тому що ресурс потребує поживи)…