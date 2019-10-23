Стало відомо, як буде святкуватися 76-я річниця визволення Києва

Київ готується святкувати 76-ю річницю звільнення на нацистських загарбників. У КМДА вже озвучили програму заходів.

Відзначення визволення нашого міста почнеться вже в найближчий четвер, 24 жовтня, коли в колонній залі мерії, згідно з повідомленням, відбудеться святкова зустріч керівництва міста з учасниками бойових дій, представниками громадських організацій ветеранів війни і праці».

На наступний день, в п’ятницю, 25 жовтня, як повідомляє влада Києва будуть вітати ветеранів війни, учасників АТО і ООВ, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі ветеранів війни.

Також відомо, що 28 жовтня та 6 листопада у Парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Крім цього, кажуть у мерії, 28 жовтня – 14 листопада у публічній бібліотеці імені Лесі Українки відбудеться книжково-ілюстрована виставка «Хроніка Другої світової: окупація та визволення Києва».

Також в дитячих спеціалізованих кінотеатрах «Факел», «Старт», «Дніпро» та кінотеатрі «Ліра» проходитиме показ тематичних фільмів.

У найближчі тижні збираються вітати ветеранів, які перебувають у спеціалізованих житлових будинках для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах та пансіонатах.

Для школярів будуть проводити зустрічі з ветеранами.

У КМДА також повідомляють, що 1-15 листопада відкриється книжково-документальна виставка, присвячена 75-річчю визволення України та 76-річчя визволення Києва. Її організовує Державний архів столиці.