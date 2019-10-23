Тінь Порошенко і слід Пашинського. У чому підозрюють затриманого екс-заступника Кубіва

Через Бровченко є прямий зв’язок з можливими махінаціями Пашинського і його соратника екс-нардепа івана Вінника.

22 жовтня в аеропорту Бориспіль затримали екс-міністра часів Порошенко. СБУ підозрює Юрія Бровченка, який раніше обіймав високу посаду в Мінекономіки, в мільйонні розкрадання в оборонній сфері та у держзраді.

Про це йдеться у статті видання «Країна».

Безпосереднім начальником Бровченко був однопартієць Порошенко Степан Кубів. А на презентації, з-за якої колишній заступник міністра сьогодні за ґратами, побував Петро Порошенко.

Також у справі є слід ще одного екс-куратора оборонки — Сергія Пашинського.

Що сталося

У вівторок в СБУ повідомили, що затримали в аеропорту екс-заступник міністра економіки. Пізніше в ЗМІ розкрили його ім’я — Юрій Бровченко. Він контролював реалізацію оборонного держзамовлення країни. Тепер його підозрюють у держзраді і присвоєння 8,2 мільйонів доларів.

В аеропорту Бровченко затримували контррозвідники.

У СБУ встановили, що чиновники Мінекономіки, а також двох держпідприємств («Український центр » Безпека» та державної акціонерної холдингової компанії «Артем») уклали з іноземною компанією завідомо невигідний контракт на поставку лінії по виробництву артилерійських снарядів. Він обійшовся в 16,5 млн доларів.

При цьому аванс у розмірі 8,2 млн доларів перевели на рахунок фіктивної фірми в офшорі, яка не належала постачальнику. Контракт повинні були виконати до 30 грудня 2019 року.

Мова йде про закупівлю лінії виробництва снарядів на заводі Артема, яку урочисто відкривав екс-президент Петро Порошенко в серпні минулого року.

Тоді він заявив, що «натовські генерали, які приїжджали в Україну, були шоковані тим, наскільки швидко український народ відновлює армію і оборонну промисловість». І що на забезпечення створення комплексів з виробництва боєприпасів пішли кошти з 1,5 млрд доларів Януковича.

Петро Порошенко на відкритті лінії на заводі «Артем». Фото twitter.com/poroshenko

СБУ вже затримала інших фігурантів схеми: керівника держпідприємства і представника іноземної компанії. Українцю оголосили підозра про вчинення злочину, за ч. 1 ст. 111 (держзрада), іноземцю — за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 КК України (підбурювання посадових осіб до вчинення протиправних дій). Держчиновнику вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю. Тривають слідчо-оперативні дії.

Що відомо про Бровченко

У біографії Юрія Бровченка на сайті міністерства говориться, що він 15 років перебував на службі у ЗСУ (з 25 до 40 років).

Потім займався питаннями нацбезпеки і оборони на державному рівні. Очолював департамент утилізації ракетного палива, ракет і боєприпасів Міноборони.

У 2011 році перейшов В Мінекономрозвитку, де до 2015 року очолював департамент економіки оборони та безпеки. Керував роботою мобілізаційного підрозділу в держконцерні «Укроборонпром».

На посаді заступника міністра економіки Степана Кубіва відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу, займав це крісло до вересня 2019 року.

С.кубів — людина Порошенка і нині член його партії «Європейська солідарність».

Слід Пашинського і Винника

Кілька днів тому з’явилася інформація, що СБУ розслідує можливу роботу екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченка на спецслужби Росії в контексті зриву виробництва 152 мм снарядів для артилерійської системи «Гіацинт».

Повідомлялося, що слідство встановило, що співробітник американської компанії Gray Fox Logistics шпигував за завданням Росії. Він налагодив контакти з співробітниками Мінекономіки та державними підприємствами, задіяними у реалізації Державного оборонного замовлення і від них дізнався про плани налагодити серійне виробництво снарядів 152-155 мм. Потім він вступив у змову з екс-заступником міністра економіки. При цьому фігуранти схеми не планували постачати обладнання.

Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський у колонці для «Української правди» писав, що поки «Артем» чекав обладнання з США, право постачати снаряди для «Гіацинтів» отримало ТОВ «Рубін 2017». За його даними, серед засновників ТОВ була фірма «Українська бронетехніка». Її директор — Олександр Кузьма, родич помічника нардепа Сергія Пашинського, який очолював парламентський комітет з нацбезпеки і оборони. А директором «Рубіна» була Людмила Васильєва — помічниця екс-нардепа Івана Винника, який був секретарем комітету нацбезпеки.

Нагадаємо, що раніше НАБУ не дало вилетіти з України колишньому куратору «оборонки» Олегу Гладковскому, замішаного в скандалі з «Укроборонпромом». Пізніше він вийшов під заставу.

Затримання екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченка за звинуваченням у роботі на спецслужби РФ з метою зірвати виробництво снарядів, як повідомляють джерела видання в силових структурах, вписується в загальну лінію зачистки «Укроборонпрому» від впливу минулих кураторів — Пашинського (займався потоки по лінії Турчинова) і Свинарчука (лікувати по лінії Порошенко).

Через Бровченко є прямий зв’язок з можливими махінаціями Пашинського і його соратника екс-нардепа івана Вінника. У рамках розслідування цих справ планується підірвати позиції в оборонці ставлеників минулої влади на всіх рівнях.

Правда, хто їх замінить, — питання. Навколо цього зараз і йде запекла боротьба між різними кланами всередині Зе-команди.