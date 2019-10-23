Зеленський зганьбився під час поїздки в Японію

В ході свого візиту в союзну нам країну Володимир Зеленський провів ряд зустрічей з азіатськими політиками. В тому числі і з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Саме під час переговорів з останнім і стався черговий зашквар лідера Зе команди.

Як стверджують у прес-службі глави держави, Зеленський довго і не зовсім красномовно твердив Назарбаєву своє «дуже дякую» за «послідовну підтримку територіальної цілісності України», а також обговорював з ним питання деокупації Криму і Донбасу.

І все б нічого, тільки перший президент Казахстану, треба думати, був у замішанні від таких речей, адже його країна з самого моменту захоплення українських територій послідовно підтримує російських терористів.

Починаючи з 2014-го року представники Казахстану в ООН та інших організаціях жодного разу не голосували в ООН за визнання російських агресорами, розслідування військових злочинів РФ типу збитого Боїнга «Малайзійських авіаліній» і висловлювалися про те, що «Крим перейшов Росії в ході волевиявлення народу».

В тому числі і завдяки позиції Нурсултана (колишньої Астани) важливі для України пункти про порушення перемир’я, загибелі мирних жителів і так далі не включалися в резолюції ООН.

Так що з урахуванням фактичної підтримки Казахстаном російської агресії як мінімум дякувати Назарбаєва взагалі не за що. І президенту Зеленському було б непогано знати перед зустріччю з одним із затятих соратників Путіна.