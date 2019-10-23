Потенційно небезпечний астероїд пролетить біля Землі, 25 жовтня

Класифікований NASA як «потенційно небезпечний», астероїд 1998 HL1 пролетить біля Землі 25 жовтня о 20:00 за київським часом.

Діаметр цього астероїда — від 440 до 990 метрів, мінімальна відстань його орбіти по відношенню до Землі зараз становить 6,2 млн км. Для порівняння, це у 16 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця.

Наступного разу 1998 HL1 пролетить так близько біля Землі тільки в 2051 році, але тоді вчені не очікують його зіткнення з нашою планетою.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Спостерігати за прольотом цього астероїда можна буде у прямому ефірі на сайті The Virtual Telescope Project 2.0.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», NASA запустить телескоп для виявлення потенційно небезпечних астероїдів.

За матеріалами «Новий час»

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