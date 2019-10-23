У Києві засудили чоловіка, який нападав з ножем на неповнолітніх

У столиці суд оголосив вирок 27-річному чоловіку, який нападав на неповнолітніх з метою заволодіння їх майном. Зловмисника засуджено до 8 років. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Оголошено обвинувальний вирок 27-річному раніше судимому чоловіку, який здійснив серію нападів на неповнолітніх з метою заволодіння їх майном. Всі злочини були скоєні на території житлового масиву Позняки у Дарницькому районні столиці”, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік підстерігав дітей біля будинків та прямував за ними у під’їзд. Погрожуючи ножем, зловмисник відбирав у них майно, а саме мобільні телефони, цінні прикраси та в одному випадку – велосипед. Жертвами розбійника стали троє неповнолітніх хлопчиків.

“За принципової позиції державного обвинувача вироком Дарницького районного суду міста Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 187 (Розбій – ред.) КК України, та призначено остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі”, – йдеться в повідомленні.

Раніше обраний зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.