На Полтавщині поїзд переїхав чоловіка, який лежав на залізничній колії

Трагедія сталася у селищі Ланна неподалік Карлівки, всі обставини з’ясовують слідчі

23 жовтня, близько 00:10, до Карлівського відділу поліції Полтавщини надійшло повідомлення від чергового залізничної станції у селищі Ланна, що вантажний потяг переїхав 39-річного жителя одного із сіл району, який лежав на залізничній колії. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Всі обставини трагедії нині з’ясовують слідчі. Відомості про подію внесли до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та 276 частиною третьою Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного, якщо вони спричинили загибель людей).