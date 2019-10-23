«Слуга народу» невдало висміяв генпрокурора Рябошапку

Народний депутат із «Слуги народу» Олександр Дубінський оприлюднив переписку із закритої прокурорської групи, у якій йдеться про включення скандального громадського активіста Андрія Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.

«Тільки не смійтесь. Пам’ятаєте, був такий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого в липні 2016 року затримала СБУ в справі про незаконний видобуток бурштину? Тоді одночасно було проведено 123 обшуки, вилучені бурштин, золото, дорогоцінні годинники, а Боровик, як лідер злочинного угруповання, попрямував до СІЗО. Так ось, Боровик вийшов зі слідчого ізолятора й став професійним громадським активістом, який тепер бореться з корупцією», – йдеться у переписці, оприлюдненій Дубінським.

Нардеп, посилаючись на переписку прокурорів, додає, що «наказом генпрокурора Руслана Рябошаки від 17 жовтня 2019 року Андрій Боровик як активіст, делегований міжнародними неурядовими організаціями, включений до складу першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність».

Проте згодом стало відомо, що Дубінський переплутав прокурора Андрія Боровика з головою «Трансперенсі» Андрієм Боровиком. Про це написав журналіст Олекса Шалайський у Facebook.

«Дуже рекомендую цей пост для дослідників українського народу. Олександр Дубинський переплутав прокурора Андрія Боровика з головою Трансперенсі Андрієм Боровиком. Ну, таке, буває. Набагато смачніше – читати коментарі. Де одна половина читачів пише про помилку, а друга – заливає ФБ пролетарським напалмом, не читаючи зауваг першої половини», – зауважив Шалайський.