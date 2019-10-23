Депутат від «Слуги народу» Ткаченко повідомив, що орендував будинок на Трухановому острові влітку і внесе його в декларацію

Народний депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що орендував цим літом будинок на Трухановому острові, але не той, про який розповіли Bihus.info і внесе його до декларації за цей рік.

Про це hromadske повідомила прес-секретар Олександра Ткаченка.

«По-перше, я не володію будинком. По-друге, поділ його, і не той, що на фото, а інший. По-третє, орендував його цього літа. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався там спортом. Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною вирішили орендувати на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще в травні цього року. Тому оренда буде відображена в декларації за поточний рік», — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info повідомили, що Олександр Ткаченко не задекларував маєток, який розташовується в природоохоронній зоні на Трухановому острові в Києві.

За інформацією видання, на ділянці землі в 4 гектари розташовується основний будинок, два будинки меншого розміру і двір з озером, на ґанку. Ця ділянка Київ передав в оренду на 15 років для водно-спортивного комплексу «Навчально-спортивний комерційний клуб «Україна»».

На цій землі заборонено будувати житло, тому що земля лісогосподарського значення стосується прибережної захисної смуги і входить в охоронну зону.

Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про столицю», який, зокрема, передбачає поділ повноважень мера Києва і глави КМДА, створення Київського магістрату, виконавчого органу влади, ліквідацію райдержадміністрацій та створення районних рад.

Одним з авторів закону є Олександр Ткаченко, депутат від «Слуги народу», якого називають можливим кандидатом на посаду мера Києва.