Всі члени комітету фінансів повинні пройти детектор брехні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні і підкреслив, що він не допустить, щоб хтось із фракції кидав тінь на всю політичну силу.

Про це Зеленський написав на сторінці у Facebook.

“Якщо перевіркою буде встановлено хоча б найменша ймовірність того, що хтось з депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами повинні зайнятися антикорупційні органи.

Чесне і неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – якими б гіркими вони не були.

Я в курсі усіх подій, тримаю руку на пульсі. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат від більшості народу України”, – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, так само повинен пройти поліграф і депутат, який вів сумнівну листування щодо “вирішення питань”.

Президент запевнив, що якщо підозри виправдаються – то з такими депутатами попрощаються.