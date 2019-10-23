“Пійшов босоніж”: у Волинській області з місцевої лікарні вигнали літнього чоловіка, який не мав грошей на ліки та їжу

У місті Нововолинськ, Волинської області, медики однієї з лікарень відправили пенсіонера додому босоніж після інсульту, бо він не мав грошей, щоб заплатити за їжу та ліки.

Про це пише Volyn24 з посиланням на слова місцевої жительки Єлизавети Ніверської.

Зазначається, що жінка побачила біля лікарні свого знайомого, літнього чоловіка із побитими ногами. Він розповів, що після інсульту, проте він голодний і без ліків.

Чоловік зазначає, що коли попросивши у лікаря їжу, тієї йому відповів: “у нас тут не столова”.

А того літній чоловік босоніж пішов шукати гроші на лікування.

Жінку вразила поведінка медичного персоналу, котрі бачили, що людині було вкрай погано, проте йому ніхто не допоміг.