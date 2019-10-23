“Гоу батл, Макс!”: Карась звинуватив Бужанскього у брехні і запросивши поспілкуватися напряму

Євген Карась звинуватив одіозного депутата “Слуги народу” Максима Бужанскього у брехні після виступу останнього на телеканалі ZIK.

Відповідне звернення голова партії “Суспільство майбутнього” Євген Карась опублікував у YouTube.

На телеефірі Максим Бужанський заявивши, що Євген Карась зі своїми однодумцями виходять на акції не з власного бажання, а “коли їм диктує робота бути патріотами”.

“Макс, я розумію, що редакційна політика каналу Медведчука не дозволяє запросити туди Євгена Карася. Але ти не телеканал, ти конкретна жива людина. Я думаю, ти готовий відповідати за свої слова. Скажи, скільки тобі заплатити, тобі дуже турбує питання грошів, щоб ти не ховався і не обговорював мене за спинами на каналі Медведчука? Давай поспілкуємося напряму, можна в онлайн форматі. Кожний побачить, хто з нас брехун”, – відповів “слузі народу” Євген Карась.