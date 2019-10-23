У Польщі спинили український автобус із контрабандою цигарок

Польські митники запобігли спробі незаконного ввезення до Польщі 2150 пачок цигарок без польських акцизних знаків. Товар, приблизною вартістю 30 тисяч злотих (7 тисяч євро), був прихований в автобусному схованку.

Про це заявила речниця Палати податкової адміністрації у Ряшеві Едита Хабовська, передає “Польське радіо”.

Незаконні цигарки виявили під час контролю автобуса, що їхав з України до Ґданська.

“Транспортний засіб перевірили рентгеном і після вивчення зображення, митники переконалися, що в автобусі є спеціальний сховок, у якому прихована контрабанда”, – розповіла вона.

Щоб замаскувати запах тютюну, цигарки посипали перцем та покропили оцтом. Але це не допомогло і працівники митниці дісталися до сховку над заднім колесом транспортного засобу, у якому було 2150 пачок цигарок.