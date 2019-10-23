У мережі з’явилося відео смогу в Києві з висоти пташиного польоту

Щільна хмара туману показана з висоти пташиного польоту в районі набережної, Подолу, Верховної Ради, стадіону Динамо, Арки Дружби народів і над Дніпром.

Громадські екоактивісти стверджують, що смог у Києві тримається чотири доби і вже побив рівень забруднення повітря в Пекіні.

Найнебезпечніша ситуація фіксується на бульварі Перова і Райдужному масиві в Києві.

При цьому начальник лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач заявила про те, що “катастрофічного рівня забруднення в Києві не має. У нас завжди є перевищення по діоксид азоту та формальдегіду. Є середньодобові перевищення, але вони йдуть як сезонні. Наразі вони трошки зменшилися у порівнянні з літом, коли були дуже високі температури, там були вищі концентрації”

Також прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні, за офіційними даними, немає ніяких аномалій зі станом повітря.