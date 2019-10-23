Убивство Вороненкова: суд скасував підозру кримінальному авторитету Тюріну

Суд скасував підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну, якого слідство вважає причетним до замовлення вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.

“Одним з обґрунтувань судового рішення про скасування підозри Володимиру Тюріну стала різка зміна показів потерпілої М.Максакової-Ігенбергс”, — сказала Максимець.

Максимець розповіла, що під час додаткових допитів потерпіла повністю змінила свої покази щодо причетності її колишнього чоловіка до вбивства Вороненкова та надала слідству іншу версію щодо мотивів вбивства.

“Аналогічні покази щодо непричетності Тюріна до вбивства потерпіла та інші свідки надали і під час судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням виконавців вбивства”, — розповіла Максимець.

За її словами, ще однією підставою для скасування підозри стало відсутність підтвердження про отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру. Вручення підозри Тюріну мало бути здійснено компетентними органами РФ на запит української сторони в межах надання міжнародно-правової допомоги.

“…до компетентних органів РФ були направлені 4 запити про надання міжнародно-правової допомоги у даному кримінальному провадженні. Окрім вручення підозри Тюріну, прокуратура зверталася до компетентних органів РФ з приводу встановлення місцезнаходження та проведення допитів осіб, причетність яких до злочину перевіряється українськими слідчими, а також надання інформації щодо перебування підозрюваного Юрія Василенка на території РФ, підтвердження чи спростування факту його смерті”, — зазначила Максимець.

Максимець, зазначає,що на жоден з цих запитів не було отримано позитивних відповідей. “Відповідно не була вчинена і процесуальна дія щодо вручення Тюріну повідомлення про підозру. Враховуючи викладене суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо скасування повідомлення про підозру Тюріну”, — сказала Максимець.

Разом з цим, за її словами, зазначене рішення не означає припинення розслідування щодо замовників вбивства та інших причетних осіб, а також не позбавляє прокуратуру права підготувати нову підозру за результатами проведення додаткових слідчих дій. Також воно не впливає на суть обвинувачення щодо виконавців вбивства Вороненкова.

Окрім того, розслідування щодо замовників злочину ускладнено тим, що українська прокуратура позбавлена можливості здійснювати будь-які слідчі дії на території РФ.

“Йдеться, зокрема, про встановлення фактичних обставин замовлення вбивства на території РФ. У свою чергу правоохоронні органи РФ не мають бажання нам в цьому допомагати”, – додала вона.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував.

Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Марії Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.

10 травня 2018 року прокуратура Києва повідомила про завершення слідства у справі вбивства Вороненкова.