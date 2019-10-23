Джамала прокомментировала инцидент с нетрезвым поклонником

Накануне случился неприятный инцидент на концерте Джамалы

Украинская певица, звезда «Евровидения» Джамала откровенно рассказала о том, как непросто ей пришлось в одной из ситуаций в ее жизни.

Об этом идет речь в эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною». Так певица Джамала рассказала об инциденте, который имел место быть на ее концерте – к ней с маленьким ребенком подошел неизвестный:

«Раньше такого не было, потому что была очень большая дистанция между музыкантом и слушателем. А сейчас есть Instagram, я могу видеть сториз, в котором меня отмечают. Люди иногда этим пользуются и злоупотребляют», – рассказала Джамала в интервью.

Знаменитость сказала, что пытается быть терпеливой, но хамство просто взрывает ее – никак не может привыкнуть ко всей этой «грязи», которая, так или иначе, рано или поздно, настигает каждого из публичных людей – уж тем более, в мире шоу-биза.

Вопиющий случай обескуражил артистку, она продолжила:

«Однажды подошел ко мне на концерте очень пьяный отец с маленьким ребенком и сказал: «Я хочу, чтобы вы сделали селфи с моим сыном». А ребенку, наверное, полтора годика. От этого отца такой запах, он просто едва стоит на ногах, не может сделать фото…».

Певица добавила, что взяла малыша на руки и сказала папеше:

« «Как вам не стыдно!». Не могу об этом не сказать, если я вижу ситуацию, которая меня не устраивает», – поделилась Джамала таким показательным случаем в ее творческой жизни. Напомним, артистка сама мама и воспитывает сына.