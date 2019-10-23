Зеленський заявив про готовність Києва до «нормандскому формату»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на швидку зустріч у «нормандському форматі». Як розповів він журналістам під час свого візиту в Японію, Київ виконав усі умови, необхідні для проведення саміту. У Кремлі заперечили, що не бачать вжитих Україною кроків.

«Україна виконала свою частину (зобов’язань) для відновлення роботи „Нормандської четвірки“», — наводить слова Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером прес-служба. Зеленський також назвав «завершення кровопролиття» і досягнення миру в Донбасі однією з головних цілей його команди.

У Кремлі зазначили, що не бачать прогресу у врегулюванні ситуації на сході України. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в Москві «не бачать будь-яких змін у тій ситуації».

Офіційний представник Кремля зазначив, що однією з головних умов відновлення «нормандського формату» є розведення сил у районах сіл Золоте і Петровське. Воно повинно було відбутися 7 жовтня, однак було зірвано. За словами представників України, розведення військ не почалося через обстріли сепаратистів. У самопроголошеній Донецької народній республіці звинуватили Київ в зриві домовленостей.

Нагадаємо, 8 жовтня президент Франції Емманюель Макрон обговорив зустріч у «нормандському форматі» по телефону з Володимиром Путіним. В Єлисейському палаці заявили, що, на думку лідерів держав, зустріч може відбутися в найближчі тижні в Парижі.