Гончарук пообіцяв, що скоро водії зможуть пред’являти права і техпаспорт в смартфоні

Водійські права і техпаспорт можна буде носити з собою. Їх можна буде пред’явити на вимогу за допомогою смартфона. Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в соцмережі.

«Ми вводимо цифровізацію документів, які завжди під рукою — в вашому смартфоні! Після авторизації в електронному кабінеті громадянина через мобільний додаток «дія», кожен українець зможе швидко та зручно їх пред’явити у разі потреби», — йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що незабаром послуга почне працювати в тестовому режимі і це збереже водіям час і нерви.

«Це експеримент, надалі будемо розширювати перелік. Ми хочемо, щоб державна система працювала — не заважала, а полегшувала життя», — додав міністр.

Фото: facebook.com