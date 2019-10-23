Скандального прокурора Кулика залишили в ГПУ без атестації

Тест на доброчестность повинен пройти сам Рябошапка, залишаючи в команді одіозних співробітників

Як стало відомо NEWSONE, одіозний прокурор Костянтин Кулик залишається працювати в Офісі Генерального Прокурора (оновлена Генеральна Прокуратура України). Джерела в ГПУ кажуть, що Кулик займає посаду начальника четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. При цьому Кулик не проходив атестацію згідно п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів по реформу органів прокуратури».

Редакція NEWSONE вже відправила запит Генеральному Прокурору України Руслану Рябошапке з метою з’ясувати «спеціальні умови» для Костянтина Кулика, який працював при попередній владі і був помічений в різних скандалах.

Нагадаємо, раніше журналісти авторитетного американського видання The New York Times повідомляли, що Костянтин Кулик був тричі звинувачений у корупції і звинувачений в порушенні кримінальних справ за політичними мотивами проти своїх опонентів. В українській формі перевірки безпеки Кулик визнав, що мав зв’язки з воєначальником на сході України, обвинуваченим у роботі на російські спецслужби. Але ніщо з цього, в тому числі справа, пов’язана з Байденом, не зашкодило кар’єрі Кулика, який залишається головою департаменту Генеральної прокуратури України і при новому президенті Володимирі Зеленском.

Поки для всіх велике питання, чому новий генеральний прокурор Рябошапка продовжує співпрацювати з Куликом. Екс-генпрокурору Юрію Луценку вже пред’явили звинувачення, в тому числі і з-за зловживання службовим становищем та неофіційними зв’язків з Джуліані у зв’язку з підіграванням у майбутніх американських виборах. Кулик також виявився причетний до справи про імпічмент американського президента Дональда Трампа та українсько-американському скандалу. У розслідуванні журналістів The New York Times йдеться, що в своїх свідченнях в ході розслідування про імпічмент Марі Йованович, колишній посол, заявила, що саме досьє Кулика або його основні положення просочилися ще вище в американський уряд. Вона сказала, що її відкликання з Києва минулої весни був пов’язаний з «необґрунтованими і неправдивими заявами людей з явно сумнівними мотивами», маючи на увазі Костянтина Кулика.

Костянтин Кулик був помічений біля будинку Володимира Зеленського

Примітно, що в той час, як Кулика залишає в ГПУ без конкурсу, сам Руслан Рябошапка публічно декларує гучну реформу прокуратури і скорочення прокурорів по всій країні з 15 тис. до 10 тис. осіб з гучним конкурсом і перевіркою на доброчестность. Саме продовження роботи з Костянтином Куликом — буде тестом для Рябошапки на ту саму доброчестность і реальність реформ. Можливо, справа в тому, що Кулик домовляється з самим президентом Володимиром Зеленським, біля будинку якого він був помічений 21 жовтня.