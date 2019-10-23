Чому ми старіємо? Нова теорія вчених

Якщо уважний спостерігач подивиться на наше суспільство з боку, то неодмінно помітить повсюдну одержимість боротьбою зі старінням. За оцінками фахівців, ринок засобів проти старіння протягом найближчих п’яти років досягне 271 мільярда доларів. Вже сьогодні споживачам пропонують різноманітні засоби проти зморшок, включаючи послуги по відновленню волосся, їх кольору, а також численні косметичні процедури. В майбутньому подібних товарів і послуг стане ще більше. При цьому, такі популярні крему і засоби проти зморшок орієнтовані в першу чергу на зовнішні аспекти старіння і усувають лише його ознаки, а не на внутрішні ключові фактори старіння. Але що науці відомо про старінні?

На чому засновані популярні теорії старіння?

Дослідники висунули численні теорії старіння з появою двох основних категорій: запрограмовані теорії старіння та теорії помилок в ДНК. Програмовані теорії засновані на ідеї, що старіння генетично запрограмовано в організмі і може бути побічним продуктом репродуктивних міркувань. Теорії помилок засновані на концепції, що дисфункція метаболічних шляхів і накопичення метаболічних побічних продуктів, таких як активні форми кисню (АФК) або вільні радикали поступово погіршують клітинні і тканинні структури організму, що призводить до можливої втрати життєво важливих функцій.

Щоб краще зрозуміти теорії старіння, нагадаємо про невід’ємною її частині — еволюції шляхом природного відбору. Не секрет, що кожен з нас має фенотип — певними генетичними характеристиками, які можуть змінюватися внаслідок генетичних мутацій. Деякі мутації ніяк не впливають на нас, на відміну від інших. Хороші мутації передаються наступним поколінням, погані ж з часом зникають.



Деякі люди не можуть змиритися з власним старінням

Однак багато генетичні захворювання, як і раніше існують. Фахівці вважають, що вся справа в тому, що деякі мутації, які призводять до розвитку захворювань у старшому віці, можуть надавати позитивний вплив на організм в ранньому віці. Так, відмінним прикладом є генні мутації, що викликають хвороба Хантінгтона. Вони покращують фертильність, знижують ризик розвитку раку та захищають від малярії. Також мутації, пов’язані з муковісцидозом покращують фертильність. І це лише деякі приклади їх багатьох. Таким чином, наші знання про старіння базуються, як було написано вище, на двох основних теоріях. Але учені просунулися вперед у вивченні природи старіння?

Нова теорія старіння

У 2006 році вченими була висунута нова теорія. Згідно з нею, ми старіємо через активності певних білків і генів, які відповідальні за їх створення. Роль цих білків полягає в тому, щоб повідомити клітинам організму, доступні поживні речовини. При цьому, деякі білки також є ферментами, які сприяють виникненню хімічних реакцій в організмі. Серед подібних ферментів фахівців особливо цікавить один під назвою TOR.



Життя кожного живого організму на планеті, як і життя самої планети нашої галактики так чи інакше коли-небудь закінчиться

Активність ферменту TOR дає клітинам інструкції зростання. Це необхідно людському організму на ранніх етапах розвитку і статевого дозрівання. Однак необхідність TOR в подальшому житті і в більш старшому віці відпадає. Сьогодні вченим стало відомо про те, що підвищена активність цього ферменту пов’язана з розвитком безлічі захворювань, включаючи рак.

Чи означає це, що фермент TOR і інші ферменти і гени є причиною старіння? В ході проведених досліджень, фахівці встановили, що TOR прискорює ріст клітин, але в той же час знижує роботу захисних механізмів, наприклад антиоксидантів. Це означає, що тепер пошкодження в ДНК можна розглядати як результат надмірно активної роботи деяких ферментів і генів, які за них відповідальні. Однак мова йде лише про результаті старіння, а не про його причини. Фахівці називають це новою теорією гіперфункції старіння.

Чи зможемо ми перемогти старіння?

Незважаючи на те, що численні вчені в лабораторіях по всьому світу намагаються розгадати причину старіння, мова про те, що в найближчому майбутньому ми зможемо звернути ці процеси назад не йде. Врешті-решт, старіння-це надзвичайно складний процес. Можливо, це своєрідна плата за виживання нашого виду. Також не виключено, що вся справа в егоїстичних генах — ця теорія була висунута англійським біологом Річардом Докинзом. За Докинзу всі живі організми є “машинами для виживання генів”. Це означає, що головна мета всіх живих організмів — це передача генів, а не тривалість життя конкретної живої істоти.



Чоловік може бути щасливим в будь-якому віці

В незалежності від того, з якою теорією старіння ви згодні, а з якою немає, варто прислухатися до того, що вченим вже відомо. А це численні дані про здорове старіння. Врешті-решт, правильне харчування, сон, фізичні вправи і турбота про своє здоров’я не тільки сьогодні, але і в майбутньому можуть зробити ваше життя краще.