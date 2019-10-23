На Відрадному семикласниця вистрибнула з четвертого поверху школи (відео)

Сьогодні, о 13.00, з приміщення на четвертому поверсі школи у Солом’янському районі Києва випала 12-річна дівчина.

Про це повідомляє видання «Інформатор» на своїй сторінці у соціальній мережі. Трагічна подія трапилась у школі №173, за адресою Відрадний 20. За деякими повідомленнями, семикласниця розігналась і сама вистрибнула у вікно. Дванадцятирічна дівчинка була ще жива коли приїхала медики. Її госпіталізовано до Охматдиту. На асфальті, куди впала дівчина, й досі можна побачити плями крові. Обставини події з’ясовуються.

: «Столичний регіон»