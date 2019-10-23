Дві квіткові сукні королеви Летиції у японському турне (фото)

22 жовтня король і королева Іспанії – Філіп та Летиція – прибули в Японію, де відбулося сходження на трон нового імператора Японії Нарухіто.

Згідно з протоколом, під час денної частини король носив фрак, а донья Летиція – церемоніальне плаття. Іспанка з’явилася перед камерами у “квітковій” сукні від ательє Matilde Cano, яке приємно поєднувалося з незвичайною прикрасою Nana Golmar і історичними прикрасами з королівської шкатулки – сережками королеви Софії і намистом королеви Вікторії Євгенії.

Ввечері ж Летиція обрала кутюрну яскраво-рожеву сукню з квітковою вишивкою з срібних ниток на декольте і талії.

: bilshe.com