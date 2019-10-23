В Україні можуть зникнути два урядових друкованих видання

Сьогодні, 23 жовтня, міністр Кабміну України Дмитро Дубілет повідомив про подачу законопроєкту до Верховної Ради, в якому пропонується публікувати закони та іншу офіційну документальну інформацію на офіційних сайтах, а не в офіційних друкованих органах.

Про це міністр заявив у Телеграм-каналі, зазначивши, що законопроєкт вже поданий до парламенту України його командою.

“Тільки що ми подали в Раду законопроєкт, який повинен позбавити нас від дивного архаїзму. Зараз, щоб якийсь закон або постанова набули чинності, вони повинні бути надруковані в газетах “Голос України” або “Урядовий Кур’єр”. Ми пропонуємо публікувати закони та інші акти на офіційних сайтах, а не на папері, як і личить в XXI столітті”, – йдеться в повідомленні Дубілета в соціальній мережі.

Що стосується друкованих видань “Голос України” або “Урядовий Кур’єр”, Дубілет зазначив, що дане питання уряд буде обговорювати з суспільством, щоб визначити “подальшу долю цих двох друкованих видань”.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня, міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив про створення реєстру державних службовців України.

“Одне з ключових завдань, яке стоїть переді мною і Нацагентством державної служби, полягає в тому, щоб створити єдиний реєстр державних службовців”, – зазначив Дубілет.

Міністр також повідомив, що зараз проходить збір інформації від всіх державних адміністрацій про кількість людей, які працюють на держслужбі.

На думку Дмитра Дубілета, новий реєстр допоможе організувати єдину інфраструктуру для подальшої централізованої взаємодії, організації будь-яких видів навчання, централізованого оповіщення.

Він додав, що державних службовців в Україні понад 240 тисяч.