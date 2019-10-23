10 ознак того, що вам не вистачає магнію

Добова доза магнію для жінок – близько 300 мг на добу. Як зрозуміти, що у вас в організмі не вистачає магнію, і чим вам це загрожує?

Не вистачає магнію: симптоми

Нерви

Ви легко втрачаєте терпіння і вибухаєте через дрібниці, часто відчуваєте неспокій і нервозність? Магній відповідає в тому числі і за правильну роботу нервової системи, так що все це — результат його нестачі в організмі.

Стрес

В результаті регулярних і сильних переживань підвищується рівень адреналіну в крові, а наднирники активно виробляють кортизол, гормон стресу. Магній ж, навпаки, активно виводиться з клітин.

Нічні судоми

Ночами ви прокидаєтеся від того, що вам зводить литкові м’язи, і судома проходить не відразу. Іноді ви відзначаєте поколювання або тяжкість в ногах. Все це може відбуватися, якщо вам не вистачає магнію. Магній бере участь в обміні кальцію, чим його менше-тим вище ризик судом. До речі, око, яке сіпається – це теж мікросудома!

Поганий сон

Якщо не вистачає магнію в організмі, ви насилу засинаєте і насилу прокидаєтеся, а іноді лежите без сну годинами. Безсоння — явний симптом того, що роботі вашій нервовій системі не вистачає допомоги магнію.

Прискорене серцебиття

Аритмія, незвичайні відчуття під час серцебиття — наприклад, «пропуски» серцевих скорочень, це ознака дефіциту магнію. Магній допомагає регулювати баланс натрію і кальцію в клітинах і безпосередньо впливає на роботу серцево-судинної системи.

Алкоголь

Чому багатьом не вистачає магнію? Якщо ви вживаєте алкогольні напої (рахується навіть один келих вина) частіше, ніж три рази в тиждень, ви в групі ризику. Вино, пиво і коктейлі — відмінні сечогінні засоби, а магній легко і швидко виводиться з організму з рідиною.

Кава з булочкою

Магній потрібен для правильного вуглеводного обміну – він допомагає контролювати рівень глюкози. Якщо ви захоплюєтеся кавою з пончиками – ви ризикуєте подвійно: сечогінний ефект кави і швидкі вуглеводи – це гарантований швидкісний вивід магнію з організму.

Зайва вага

Коли вам не вистачає калію і магнію, порушується процес обміну речовин: ваш організм не може правильно засвоювати білки, жири і вуглеводи, метаболізм сповільнюється.

Блідість

Не дуже подобаєтеся собі в дзеркалі – колір обличчя поганий, набряки, кола під очима? Знову нестача магнію: він відіграє важливу роль для нормального кров’яного тиску.

Протизаплідні таблетки

Якщо ви регулярно приймаєте оральні контрацептиви, ваш «штучний» естроген сприяє більш швидкому виведенню магнію з організму.

Продукти, багаті магнієм

Потрібне дозування мікроелементів вам призначить лікар, а поки зверніть увагу на свій раціон. Продукти з високим вмістом магнію повинні бути у вас на столі щодня! Вибирайте: горіхи і насіння, квасоля і боби, сухофрукти, какао, вівсяна, гречана і пшенична каші, зелень — особливо свіжий шпинат, морква і буряк, банани.