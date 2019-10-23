Відпочинок в Грузії взимку: чим зайнятися, окрім лиж і сноубордів

Якщо ви — невеликий любитель висоти, швидкості і ризику, то відпустку на всесвітньо відомих гірськолижних курортах в Сакартвело (самоназва країни) може стати проблемою. Але нелюбов до крутих засніжених спусках — не привід відмовлятися від зимового відпочинку в Грузії. Цій прекрасній країні є чим привабити гостей і за межами відомих курортів.

Вічна весна

Грузія – невелика за площею країна, але Кавказький хребет і Чорне море формують на її території кілька абсолютно різних кліматичних зон, де температура повітря взимку коливається від – 30 до + 20 градусів Цельсія. Найхолодніше на півдні країни, в регіоні Самцхе-Джавахеті (тут знаходяться знамениті курорти Боржомі і Бакуріані), найтепліше на заході (чорноморське узбережжя, Імеретія, Аджарія, Гурія, Мегрелія). Саме в ці райони Грузії варто відправитися на відпочинок взимку, якщо ваша мета – не гірськолижний спорт.

Експрес-інформація по країні

Грузія – держава, розташована в Передній Азії і на Близькому Сході.

Прапор



Герб



Столиця – Тбілісі

Найбільші міста – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Поті

Форма правління – Республіка

Територія – 69 700 км2 (118-я в світі)

Населення – 3,72 млн чол. (132-я в світі)

Офіційна мова – грузинська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,754 (76-а в світі)

ВВП – $16,53 млрд (116-я в світі)

Валюта – грузинський ларі

Межує з: Вірменією, Туреччиною, Азербайджаном, Росією

Типова зима в теплих краях Сакартвело більше нагадує розпал весни: тут майже завжди яскраве сонце (навіть у найсуворіший місяць зими може бути до 20 сонячних днів) та плюсова температура повітря. Наприклад, у січні 2019 повітря Батумі прогрілося до + 18 градусів, але в середньому взимку у цьому місті буває +8-10 градусів, у Тбілісі +3-5 (на знімку внизу — Старе місто взимку), а в Кутаїсі + 7-9. Закріплюють враження живі пам’ятки Грузії — вічнозелені пальми і розквітаючій під Новий рік рослини. Якщо врахувати, що в Україні з листопада по березень лежить сніг, а сонце ховається за хмарами, то на відпочинок в Грузії взимку варто поїхати тільки заради того, щоб погуляти на свіжому повітрі та насолодитися прекрасними видами.

Звичайно, погана погода на теплих курортах теж трапляється, і навіть іноді випадає сніг. Але він буває так рідко і тримається так недовго, що сам по собі є пам’яткою. В таку погоду тим більше потрібно гуляти, щоб встигнути застати замети на тропічних деревах.

Прогулянки по Тбілісі

Найкраще місце для зимового відпочинку під відкритим небом у столиці Грузії — Тбіліський ботанічний сад. Він знаходиться в історичному центрі місті, відразу за відомою пам’яткою Тбілісі — фортецею Нарікала (1, Botanikuri str.). Самий цікавий спосіб потрапити в сад — скористатися новою канатною дорогою з парку Ріці до фортеці Нарікала. Підвісна дорога працює щодня з 9.00 до 23.00, квиток коштує 2, 5 ларі ( близько 0,8 євро). Після підйому потрібно слідувати вказівниками «Ботанічний сад» вниз по сходах.

Тбіліський ботанічний сад (на знімку внизу — рекий сніг у Тбілісі, лютий) заснований в 1845 році на місці давніх курортних садів, належать царському будинку Грузії. Сьогодні у його колекції знаходиться понад 3500 рідкісних рослин зі всього світла. На території площею близько 130 га є все, що необхідно людині для незабутнього відпочинку (і не тільки взимку!) — теплиці, фонтани, доріжки, мости, перетинають скелясте ущелину і річку Цавкисисцкали, а також власний водоспад. Ботсад працює щодня з 9.00 до 18.30, вхідний квиток для дорослих — 4 ларі (близько 1,2 євро), студентам знижка, дошкільнята безкоштовно.

Альтернативою Ботанічному саду може стати Тбіліський етнографічний музей під відкритим небом. Він розташований на схилі Триалетского хребта у Черепашачого озера в парку Ваке — улюбленого місця відпочинку місцевих жителів. На території близько 52 га представлені будинки різних епох 14 регіонів Грузії. У відповідності з їх кількістю музей ділиться на однойменні зони. У зимовий час музей відкритий з 10:00 до 17:00, вихідний понеділок, ціна квитка 3 ларі (0,9 євро). Як і у випадку з Ботанічним садом, поїздку в музей варто поєднати з відвідуванням ще однієї пам’ятки Тбілісі — старої канатної дороги. З проспекту Чавчавадзе повітряний трамвай доставить вас до Черепашачого озера, звідки до музею можна прогулятися пішки. Час роботи канатної дороги — з 8.00 до 22.00, ціна квитка – всього 1 ларі (0,3 євро).

Повітря Батумі

Батумський ботанічний сад — одна з найважливіших визначних пам’яток Грузії. Він займає меншу, ніж тбіліський «колега», територію (113 гектарів), але його колекція значно багатше і налічує понад 5 тисяч рослин. Ботанічний сад Батумі розташовується в передмісті, селі Мцване-Концхі, до якого 7 км від батумського проспекту Чавчавадзе. Цю відстань можна подолати на маршрутці (№ 31, вартість проїзду 1 ларі (0,3 євро), інтервал руху – 15 хвилин) або на таксі (близько 10 ларі, або 3 євро). Сад був заснований в 1880 році як експериментальний майданчик для акліматизації субтропічних дерев, незвичних навіть до м’яким грузинським зим. Зараз територія поділена на 20 секторів для зручності огляду експозиції та відпочинку, серед яких — Південноамериканський, Цитрусовий, Новозеландський, Австралійський, Гімалайський, Мексиканський, Східноазійський та інші. Для відпочинку відвідувачів облаштовано безліч альтанок, лавочок та оглядових майданчиків, а також навіть взимку курсує електромобіль (5 ларі, або 1,5 євро). Досвідчені туристи радять запастися їжею і питвом: на величезній території всього кілька кафе. Ботанічний сад самого відомого курортного міста Грузії відкритий щодня з 09.00 – 18.00, вхідний квиток — 15 ларі (4,5 євро).

Альтернативою ботсаду стане прогулянка батумським бульвару (на знімку внизу — грудень), який розтягнувся по чорноморського узбережжя Грузії на 7 км. Бульвар для прогулянок городян був закладений німецькими садівниками Ресслером і Рійєра в 1881 році. Зараз це сучасна зона відпочинку, де є доглянутий парк, фонтани, скульптури, кафе, сувенірні лавки, атракціони, при цьому стара частина теж збереглася, будучи туристичною визначною пам’яткою. Батумським бульвару можна їздити на велосипеді або електросамокаті (тобто прокат, до 10 ларі, або 3 євро за півгодини, і окрема доріжка для їзди на двоколісному транспорті), або скористатися електрокаром (5 ларі, або 1,5 євро). Взимку прогулянка на транспорті доставить велике задоволення, тому що влітку з-за великої кількості туристів виникають пробки і доводиться постійно зупинятися і їхати на маленькій швидкості.

Подорож навколо Кутаїсі

У головному місті Імеретії також є Ботанічний сад. Він, звичайно, поступається за розмірами території і колекції масштабним «родичам» з Тбілісі і Батумі. Але якщо в зимову пору ви приїхали на відпочинок саме в цей грузинський місто, то кращого місця для неспішної прогулянки не знайти. Сад розташований в центрі Кутаїсі, поруч з помітною пам’яткою — храмом Баграта. Головний вхід знаходиться на вулиці Леселідзе. Історія саду починається в середині XIX століття, коли на цьому місці було розбито міський парк, але офіційно Кутаїський ботанічний сад був відкритий в 1969 році. Його створили для колекціонування рослин, які не ростуть в Грузії, але пристосовані для клімату її курортів. Зараз у ботсаду представлено близько тисячі рослин з різних куточків світу, багато з яких занесені в Червону книгу. Головною визначною пам’яткою цього місця є червонокнижний 400-річний дуб Гартвіса, в стовбурі якого облаштована молитовня. Діаметр дерева становить близько 2 метрів, а висота — 45 метрів, всередині дупла можуть поміститися для відпочинку та молитви три людини. Церковцю відкрили взимку 2014 року в природному порожнини, що утворилася в стовбурі ще в середині минулого століття. Працівники саду весь час чекали, що дерево от-от загине. Але дуб раніше зеленіє і дає жолуді. На стінах висять ікони, які пожертвували місцеві жителі. Ботанічний сад Кутаїсі працює щоденно з 10:00 до 22:00, вхід 1 ларі (0,3 євро).

Альтернативою ботсаду може стати одна з найзнаменитіших визначних пам’яток Грузії — Сатаплійський заповідник, розташований в 10 км від Кутаїсі. З міста сюди можна добратися на маршрутці № 45, яка відправляється з Центрального ринку (поруч з автовокзалом). Вартість проїзду – близько 2 ларі (0,6 євро). Заповідник був організований навколо місця, де в 30-х роках минулого століття були виявлені сліди динозаврів віком 145 мільйонів років. Тепер навколо унікальної пам’ятки розрослася обширна зона для занять наукою і відпочинку. Також численних гостей Грузії приваблює в заповіднику карстова печера Сатаплі з підсвічуванням і скляний балкон — оглядовий майданчик на вершині гори Сатапли (800 м над рівнем моря) . Взимку оглядовий майданчик можуть закрити, але місця для відпочинку в Сатаплийском заповіднику досить — навколо ліс простягається з реліктовими деревами, де прокладені туристичні доріжки. Взимку заповідник працює з 10.00 до 17.00, крім вівторка. Вхід — 17.5 ларі (5,3 євро). На територію заходять організовано групами, які збираються щогодини. Побували в Сатаплии туристи радять зберігати квитки до кінця відвідування, оскільки їх можуть перевірити біля головних визначних пам’яток: слідів, печери і скляного моста.

«Навколо Світу. Україна»

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