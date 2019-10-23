У Києві «Фуршет» закрив магазин через щури

У Дніпровському районі Києва в супермаркеті «Фуршет» помітили щурів, у зв’язку з чим адміністрації довелося закрити магазин на деякий час.

Причиною тому стало жахливе відео, яке злили в мережу.

Відзначається, що киянин Антон Страшко розповів, що зазвичай не відвідує «Фуршет», розташований прямо біля будинку на Райдужній, 15, але все ж був змушений зайти в нього.

Під час покупок в залі була виявлена величезна криса, яка перебігала з ряду в ряд.

За словами співробітників, в магазині живе не щур, а ціла сім’я з більш п’яти особин.

«Загалом, контактний Зоо-Фуршет на районі», — прокоментував відео автор.

Виявилося, що на подібні інциденти скаржилися й інші покупці.

У підсумку керівництво магазину було змушене закрити заклад 23 жовтня для проведення термінової цькування гризунів.