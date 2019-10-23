Нардеп Яценко: Слуги народу нехай йдуть на поліграф, а я не дівчинка-шлюшка, тому не піду

Нардеп Антон Яценко в досить цікавій формі відмовився йти на поліграф, як це пропонують зробити депутатам «Слуги народу».

Про це він висловився журналістці телеканалу «Наш».

Відзначається, що дівчина запитала у народного обранця, чи не хоче приєднатися до всіх інших і пройти поліграф, довести, що не брав хабарі.

«Навіщо? Вони сходять все, нехай розкажуть, отримували вони чи ні. А, враховуючи, що я не дівчинка-шлюшка, а народний депутат чотирьох скликань, то в цирк-шапіто перетворювати Верховну Раду не будемо», — заявив Яценко.

Дивіться відео його слів: