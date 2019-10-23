Не може мати дітей: розкриті подробиці про викрадачку немовля під Києвом

Викрадачкою немовля в смт Коцюбинське під Києвом виявилася жінка, яка не може мати власних дітей.

Про це повідомили активісти на сторінці “Служби розшуку дітей” в Facebook. До злочину дівчину спонукав черговий викидень.

“Вона зізналася, що насправді вкрала дитину і привезла її додому. Планувала виховати, як власного, і обдурити чоловіка, який тимчасово в іншій країні, що ця дитина їхня. На такий відчайдушний і жорстокий крок вона зважилася після викидня”, – повідомили в соцмережі.

Жінка і дитина були знайдені в селі Софіївська Борщагівка. Викрадачка відвозила дитини з рідного будинку на таксі в той час, як мати відлучилася на пошту.