У ветеранів АТО поцупили сім мільйонів гривень: шахраї затримані

У Тернопільській області викрили зловмисників, які привласнили понад 7 млн гривень, призначених для учасників бойових дій. Про це повідомляють у прокуратурі Тернопільської області.

“Двоє жителів Тернополя і киянин оформляли “липові” інвалідності для учасників АТО і привласнювали їх соціальні виплати. Аферисти брали нотаріальні довіреності, щоб укладати угоди від їх імені. Зацікавлені громадяни довіряли зловмисникам і діяли за їх вказівками: збирали необхідні документи, відкривали банківські рахунки і передавали аферистам”, – додають у поліції.

Готовий пакет документів шахраї пересилали своєму спільнику в Київ, який через медустанови оформляв довідки з “липовими” діагнозами. Потім, з підробленими документами учасники АТО проходили в Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення

Після надання інвалідності третьої групи, бійці повинні були отримувати одноразову грошову допомогу в розмірі понад 400 тис. гривень і щомісячну пенсію. Однак виплати осідали в кишенях шахраїв, адже учасники АТО при оформленні документів передали їм реквізити своїх банківських рахунків і доступ до них. Люди навіть не здогадувалися, які суми надходили на їх “електронні гаманці”.

Правоохоронці задокументували близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги. За результатами виявлено і вилучено понад 200 тис. гривень і близько 6 тис. доларів, банківські картки учасників бойових дій. Триває розслідування.