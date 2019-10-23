Взяв кешем $150 млн: Герус Порошенко звинуватив у махінаціях при закупівлі електроенергії з РФ

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус звинуватив екс-президента Петра Порошенка у махінаціях з імпортом електроенергії з Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Осінь 2014 року. Нещодавно відбулася зміна влади. «Немонополист» ще не купив Петра Інкогніто і той проводив демонополізацію. «Немонополист» постійно сидів у різних кабінетах, де вимагав підвищення тарифів, оскільки інакше не буде вугілля, а значить не буде і електроенергії. Оскільки складів вугілля «немонополист» не забезпечив, то наприкінці осені ці загрози реалізувалися — почалися віялові відключення електроенергії», — написав він.

Тоді, як стверджує Герус, Порошенко прийняв рішення закуповувати електроенергію з Росії. При цьому, за словами нардепа, екс-президент запропонував «вставити в цей імпорт кіпрську прокладку Perlisio, де б залишалася основна маржа».

Даний імпорт не міг бути запущений без рішення НКРЭКУ, членом якої на той момент був Герус.

«Ми лягли кістьми, що імпорт з прокладкою не підпишемо. Нам запропонували написати заяви на звільнення, не допомогло — ми їх просто написали. Особливі ризики були на чолі НКРЭКУ», — повідомив Герус.

Він додав, що в той час у Київ повернувся колишній менеджер Липецької фабрики Roshen Дмитро Вовк. Його і призначили головою НКРЭКУ 30 грудня 2014 року.

«На наступний день його першим рішенням було постанову про відкриття імпорту електроенергії з Росії (прокладка Perlisio була збита). Пішов імпорт у розмірі 1 500 МВт (це в 10 разів більше, ніж зараз), який йшов весь 2015 рік. …. Ну а потім Петро Інкогніто взяв 150 мільйонів доларів кешем і ще трохи євробондами. Демонополізація змінилася на Роттердам+, а далі історію ви знаєте», — підсумував Герус.