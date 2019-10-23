В Еміратах показали найстарішу перлину в світі

Раритет був виявлений в 2017 році на місці неолітичного поселення на острові Марава біля західного узбережжя Абу-Дабі.

Перлину піддали радіовуглецевому аналізу, який показав, що вона з’явилася в період між 5800 і 5600 роками до н. е. Прикраса має діаметр менше трьох міліметрів і рожевий відтінок.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Поселення епохи неоліту на острові Марава були вперше виявлені в 1992 році під час зйомки, проведеної археологічним інститутом Абу-Дабі, ADIAS. Наступні розкопки показали, що на острові є численні зруйновані кам’яні споруди. Окрім безцінної перлини Абу-Дабі, значними знахідками на ключовому ділянці є імпортна керамічна ваза з цивілізації Убайд в Месопотамії (Ірак), чудово оброблені крем’яні наконечники стріл, а також мушлі і кам’яні намистини.

Також були виявлені численні пофарбовані фрагменти гіпсових судин, які являють собою найбільш раннє з відомих декоративних творів мистецтва, виявлених в ОАЕ. На початку 2020 року будуть проведені нові великі розкопки.

Насправді перлина Абу-Дабі не є найстарішою в світі. Вченим відомі скам’янілості перлів, що відносяться до часу крейди (145-65 мільйонів років тому). Але ось використання перлів людьми — порівняно молоде явище, що не дивно, враховуючи, наскільки добре приховані перлини. І ця знахідка — найстаріша відома перлина, знайдена в археологічному контексті, тобто про яку відомо, що вона використовувалася людьми.

Виставка «Десять тисяч років розкоші» в Луврі Абу-Дабі буде проходити з 30 жовтня 2019 року по 18 лютого 2020 року

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди почали пірнати за перлами близько 4 тис. років тому. Нирці передають знання з покоління в покоління, що зробило це заняття промислом замкнутих груп і народів.

За матеріалами «Новий час»

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