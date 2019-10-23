Вантажівки з трупами, знайдений в Британії, міг проїжджати через Крим, – ЗМІ

Маршрут водія вантажівки, який знайшли з 39 трупами в англійському графстві Ессекс, міг пролягати через Крим.

Про це з посиланням на власного кореспондента в Лондоні повідомляє “Комерсант“.

За його словами, швидше за все, мова йде про нелегальних мігрантів. “Цікавий маршрут, яким цих нещасних людей привезли до Великобританії. Судячи з усього, британської прикордонної еміграційній службі вдалося налагодити більш жорсткий контроль в Дуврі та інших портах на сході Великобританії”, – говорить він.

Журналіст зазначає, що, ймовірно, нелегальних мігрантів спочатку везли в Крим через Рим, а потім вони опинилися на території ірландського Дубліна. Після цього вантажівка попрямував у місто Холихед (Уельс, Великобританія). Маршрут зі столиці Ірландії фактично пролягав у протилежний кінець країни – в графство Ессекс, куди прагне більшість мігрантів. Журналіст додав, що займаються трафіком люди придумували хитрі шляху.