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Поліція знайшла немовля, яке викрали на Київщині

23.10.2019

Поліція знайшла немовля, яке викрали в Коцюбинському на Київщині. За даними правоохоронців, дитина неушкоджена, проте її мають оглянути медики.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«На Київщині було введено план-перехоплення, орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області. Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим. Пізніше особу викрадачки встановили та затримали у Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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