Зеленському слід оголосити законопроект про скасування поборів «майданчиками Яценко» невідкладним і внести до ВР, — Бутусов

Президент Володимир Зеленський повинен оголосити законопроект про скасування поборів «майданчиками Яценко» невідкладним і внести в парламент.

Про це пише у фейсбуці главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

Журналіст зокрема зазначає, що Зеленський вибрав невірний алгоритм, зробивши ставку на публічність. На думку Бутусова, правильним є наступний порядок дій.

1. Детектор брехні не є підставою для відкриття кримінальної справи, і не може служити доказом у суді. Якість дослідження детектора брехні критично залежить від якості та об’єктивності оператора-психолога. Щоб дослідження було незалежним, в такому випадку треба оголосити тендер, інакше до результатів дослідження не буде довіри.

2. Президент оголошує законопроект 2047-д про скасування поборів невідкладним і вносить їх від свого імені в парламент.

3. Верховна Рада включає «турборежим» і за один день виносить на голосування закон, відхилення якого виникли підозри в корупції. За кількістю тих, хто проголосував, відразу стане ясно, хто до чого причетний, і обговорення відбудеться в залі. Ось в залі і буде справжній детектор брехні.

4. Правоохоронні органи зобов’язані включитися в розслідування негайно. САП сьогодні вранці вже відкрила кримінальну справу проти народних депутатів з комітету, а президент повинен взяти це розслідування на особистий контроль, і прокурори повинні регулярно повідомляти про результати.

5. У разі виникнення сумнівів у доброчесності депутатів комітету, і при відсутності реальних доказів, єдиною санкцією може бути хіба що розформування комітету і перетасовування депутатів за іншим комітетам для оновлення складу.