Зеленський в Японії попросивши безвіз для українців

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Японію провів зустріч з керівництвом парламенту країни.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський закликав керівництво Японії запровадити для українців безвізовий режим напередодні Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Перед цим спікер нижньої палати японського парламенту Тадаморі Осіма акцентував, що багато чув про Україну в першу чергу завдяки виступам українських спортсменів і сподівається побачити їх на Олімпійських іграх.

Також президент України висловив упевненість в ефективності роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Японією.

“Вірю, що діяльність групи виведе міжпарламентський діалог між нашими державами на якісно новий рівень”, – додав Зеленський.

Крім того, сторони обговорили залучення інвестицій в Україну. Зокрема, голова Палати радників парламенту Японії Акіко Санто підкреслила, що в Україні в даний момент зареєстровано понад 40 приватних японських компаній.