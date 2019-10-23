З Києва в аеропорт “Бориспіль” запустять додатковий нічний рейс експресу

З 27 жовтня “Укрзалізниця” запускає додатковий нічний рейс експресу в аеропорт “Бориспіль”.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Починаючи з 27 жовтня, в експериментальному режимі призначаємо додатковий потяг, який відправлятиметься з аеропорту “Бориспіль” близько трьох годин ночі. Ми бачимо попит на перевезення в цей час, адже орієнтовно з години до двох ночі в аеропорту підвищений трафік – прибуває до 10 рейсів”, – повідомив глава “Укрзалізниці” Євген Кравцов.

Додатковий рейс Kyiv Boryspil Express № 805 буде курсувати щодня, відправлення зі станції Бориспіль-аеропорт о 2:47, прибуття на ст. Київ – Пасажирський о 3:28.

Бориспільський експрес курсує цілодобово. На даний момент після півночі поїзди відправляються з Києва у 00:08, 01:07 та 03:00. Після цього найближчий рейс – о 04:58.