«Жертва Коломойського і показовий приклад для інших»: Гонтарєва пояснила своє нинішнє положення

Валерія Гонтарєва пояснила своє нинішнє становище журналістам телеканалу Deutsche Welle. На думку колишньої керівниці Національного банку України, вона є не тільки жертвою Ігоря Коломойського, але й показовим прикладом для інших.

За словами Валерії Гонтарєвої, вона є не просто жертвою Ігоря Коломойського. Колишня керівниця Нацбанку пояснила, що закиди на її адресу, як з боку цього бізнесмена, так і з боку деяких представників нової української влади — це попередження іншим реформаторам. Гонтарєва вважає, що вона в даному випадку є досить показовим прикладом.

Натяк тут досить прозорий. Мовляв, якщо будете себе вести «неправильно», то отримаєте те, що отримала Гонтарєва. Також екс-глава НБУ підкреслила, що в Україні досі так і не реформували судову і правоохоронну системи, і тому їх сьогодні деякі бізнесмени можуть використовувати для вирішення якихось своїх питань. При цьому незрозуміло, чи збирається проводити тут реальні реформи нинішня влада на чолі з Володимиром Зеленським.