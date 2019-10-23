У Києві сталася низка ДТП на Столичному шосе: є постраждалий, утворився затор

У середу, 23 жовтня, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі Volkswagen Golf, Chevrolet Tacuma та Daewoo Lanos.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Аварія трапилася на Столичному шосе в напрямку метро “Видубичі”. Спочатку через недотримання безпечної швидкості і дистанції Daewoo Lanos врізався в Chevrolet Tacuma. За словами водія Daewoo Lanos, він віз свого знайомого з санаторію. Коли сталася аварія, пасажир вийшов із машини і зупинився на проїжджій частині перед капотом “Ланоса”, щоб покурити. У цею годину Volkswagen Golf, водій якого пізно побачив аварію, на швидкості протаранивши ззаду Daewoo Lanos. Машина від удару відскочила вперед, збивши чоловіка, який стояв і курив, та ще раз вдарила Chevrolet Tacuma.

Медики “швидкої” госпіталізували постраждалого з підозрою на перелом ноги.

Крім того, на Столичному шосе сталися кілька дрібних аварій без постраждалих, через що утворився затор довжиною у кілька кілометрів.