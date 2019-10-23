Суд відкрив доступ до даних розслідування журналістів про відпустку Порошенко на Мальдівах

Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”, які готували розслідування Mr. Petro Incognito про таємне відпустці Петра Порошенка на Мальдівах.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Також слідчі отримали дозвіл на доступ до цілого ряду інших внутриредакционных даних – графіком роботи журналістів, операторів та водіїв, даних по оплаті їх праці.

Таке рішення суд прийняв 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного “незаконного переправлення осіб” (зокрема, екс-президента) через державний кордон “з використанням завідомо підроблених документів”.

Строк дії постанови – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, “має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів”.

Також опубліковано перелік даних, які журналісти повинні передати в ГБР за рішенням суду:

весь відзнятий матеріал;

інформаційні запити та відповіді на них, виконані під час приготування

зазначеної передачі;

можливі документальні матеріали, що підтверджують наявність (обліки робочого часу, завдання, бухгалтерські документи про виплати грошової винагороди за виконання завдань, редакційні завдання, оплату транспортних послуг, путівок на автомобілі) задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших працівників під час зйомки матеріалу в т .ч. у вечірній і нічний час (у т. ч. 08.01.2018) для зазначеної передачі;

інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі (службові записки, повідомлення, узгодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі, внесення поправок, рецензії, заперечення тощо).

У постанові Печерського районного суду Києва відзначається також, що воно не підлягає оскарженню.